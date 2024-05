CONFERENCE, I dettagli della competizione 2024/25

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Con la sconfitta contro l'Olympiacos della Fiorentina, la squadra viola manca l'accesso alla prossima Europa League e parteciperà dunque alla prossima Conference League 2024/25. Una competizione che sarà rivoluzionata come le altre europee, con una classifica generale e 6 partite sorteggiate a Nyon. L'ottava classificata in Serie A giocherà comunque i playoff per accedere alla fase a gironi, con il trofeo che si disputerà al Wrocław Stadium, a Wroclaw in Polonia.