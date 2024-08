CONFERENCE, Fasce e date: tutto sul sorteggio

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Passato con grande fatica lo scoglio dei playoff, la Fiorentina approda al nuovo girone unico della Conference League: 36 squadre totali, 6 partite da giocare da ottobre a dicembre, tre gare al Franchi e tre in trasferta, big-match contro Chelsea o Betis (non entrambi) possibili fin da subito.

Oggi alle ore 14:30 il sorteggio - con modalità simili a quanto avvenuto per la Champions ieri - stabilirà quali saranno le 6 avversarie dei viola. Le 36 squadre saranno divise in 6 fasce da 6 squadre ciascuna: la Fiorentina sarà nell'urna delle teste di serie, ma il vantaggio sarà relativo: come noto, infatti, le fasce da quest'anno serviranno solo a rendere equilibrato il sorteggio nel suo complesso, non a evitare gli scontri fra formazioni più forti. Ogni squadra giocherà una partita contro una squadra di ciascuna fascia (inclusa la propria).

LE 6 FASCE DEL SORTEGGIO



PRIMA FASCIA

Chelsea Eng 96.000

FC København Den 51.500

AA Gent Bel 45.000

Fiorentina Ita 42.000

LASK Aut 37.000

Real Betis Esp 33.000



SECONDA FASCIA

Istanbul Basaksehir Tur 29.000

Molde FK Nor 28.500

Legia Warsaw Pol 18.000

1.FC Heidenheim Ger 17.324

Djurgårdens IF Swe 16.500

APOEL Nicosia Cyp 14.500

TERZA FASCIA

Rapid Wien Aut 14.000

Omonia Nicosia Cyp 12.000

HJK Helsinki Fin 11.500

Vitória Guimarães Por 11.263

FK Astana Kaz 11.000

Olimpija Ljubljana Slo 10.500

QUARTA FASCIA

Cercle Brugge Bel 9.760

Shamrock Rovers Irl 9.500

The New Saints Wal 8.500

FC Lugano Sui 8.000

Hearts FC Sco 7.210

Mladá Boleslav Cze 7.210

QUINTA FASCIA

Petrocub Hîncesti Mol 7.000

FC Sankt Gallen Sui 6.595

Panathinaikos Gre 6.305

TSC Backa Topola Srb 5.555

FK Borac Banja Luka Bos 5.500

Jagiellonia Bialystok Pol 5.075

SESTA FASCIA

NK Celje Slo 4.500

Larne FC Nir 4.500

Dinamo Minsk Bls 4.500

Pafos FC Cyp 4.420

Vikingur Reykjavik Isl 4.000

FC Noah Arm 2.125

MODALITA'. Dopo che sarà stata estratta manualmente una squadra dall'urna, il software abbinerà la squadra estratta a una squadra di ciascuna delle 6 fasce. Dunque, i viola saranno abbinati contro una squadra di prima fascia (le più forti sono Chelsea e Betis), contro una squadra di seconda fascia (c'è il rischio Istanbul Basaksehir ma anche i tedeschi dell'Heidenheim), contro una squadra di terza fascia (occhio a Rapid Vienna e Vitoria Guimaraes), contro una squadra di quarta fascia (possibile replay con gli scozzesi degli Hearts), contro una squadra di quinta fascia (occhio soprattutto al Panathinaikos, che ha appena eliminato i francesi del Lens), e contro una squadra di sesta fascia (possibili trasferte logisticamente scomode in Bielorussia, Islanda, Armenia).

VINCOLI DEL SORTEGGIO. Non ci potranno essere derby fra squadre della stessa nazione e ogni squadra potrà affrontare al massimo due squadre dello stesso paese. Per quanto riguarda casa e trasferta, si considereranno le coppie fascia 1-2, 3-4, 5-6: cioè se la Fiorentina sarà sorteggiata in casa contro la squadra di prima fascia, allora giocherà in trasferta contro la squadra di seconda fascia, ecc...

DATE. La Conference partirà il 3 ottobre, due settimane dopo il via della Champions e una settimana dopo l'Europa League: si giocherà al giovedì assieme all'Europa League. Ma ci sarà anche una settimana - quella dell'ultima giornata, quasi a Natale, giovedì 19 dicembre - dedicata esclusivamente alla Conference (senza Champions né Europa League), con le 18 partite tutte in contemporanea per garantire regolarità. A differenza delle altre due competizioni (che hanno 8 giornate), il girone di Conference non si concluderà dunque a gennaio. PRIMA GIORNATA: 3 ottobre. SECONDA GIORNATA: 24 ottobre. TERZA GIORNATA: 7 novembre. QUARTA GIORNATA: 28 novembre. QUINTA GIORNATA: 12 dicembre. SESTA GIORNATA: 19 dicembre (in esclusiva).

PASSAGGIO DEL TURNO. Le prime 8 della classifica saranno promosse direttamente agli ottavi, le squadre dal 9° al 24° posto andranno al turno di playoff, le squadre dal 25° al 36° posto saranno eliminate. In caso di parità punti si guarderà alla differenza reti, poi ai gol fatti, quindi ai gol fatti in trasferta. Quanti punti servono per passare? Una squadra a punteggio pieno chiuderà a 18 punti, è possibile pensare che 14-15 punti possano bastare per arrivare fra le prime otto. Mentre per andare almeno ai playoff ed evitare l'eliminazione potrebbero bastare anche solo 6-7 punti.

TABELLONE TENNISTICO. Per la fase a eliminazione diretta ci sarà una specie di tabellone tennistico, con un sorteggio parziale, simile a quello degli Slam di tennis. La prima e la seconda della classifica, ad esempio, saranno dalla parte opposta del tabellone: questo vuol dire, ad esempio, che se il Chelsea dovesse arrivare primo e la Fiorentina seconda, potrebbero affrontarsi solo in finale.