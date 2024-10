CONFERENCE, Come funziona e le gare della 1a giornata

FirenzeViola.it

La Fiorentina giocherà giovedì, ma il maxi-girone di Conference League comincia domani, a Istanbul, nello stadio del Basaksehir, coi padroni di casa che affrontano il Rapid Vienna (quanti ricordi...). Come le due sorelle maggiori, anche la terza competizione Uefa si è rifatta il trucco: giunta alla quarta edizione, la Conference si uniforma a Champions ed Europa League: un solo girone da 36 squadre, ma a differenza delle due coppe citate gli incontri di ciasuna squadra rimarrano 6 (una sfida contro ogni fascia stabilita dal sorteggio). Al termine delle 6 giornate in programma (3 in casa e 3 in trasferta), le squadre classificate dalla prima all’ottava avanzeranno agli ottavi di finale, quelle dal nono al ventiquattresimo posto giocheranno invece lo spareggio che decreterà le altre otto finaliste, mentre quelle dal venticinquesimo al trentaseiesimo posto verranno eliminate. Altro cambiamento significativo, non scenderanno più le terze dai gironi di Europa League: scompariranno infatti le “retrocessioni” dai tornei superiori (avverrà lo stesso cambiamento dalla Champions all'Europa League).

La squadra vincitrice della Conference League 2024/25, dunque, sarà una tra quelle già presenti nell’urna dei playoff. La fase di campionato appunto domani, il 2 ottobre,e finirà il 19 dicembre, mentre Champions ed Europa League avranno 8 giornate, quindi due in più, protraendosi fino a gennaio. Tutte le strade porteranno poi alla finale, in programma il 28 maggio 2025 allo Stadion Wroclaw, in Polonia nella medesima città (Breslavia in italiano). Un impianto da 40mila posti di capienza e inaugurato nel 2012 per l’Europeo, dove normalmente gioca le sue gare casalinghe lo Slask Wroclaw. Detto del debutto della Fiorentina, attesa giovedì sera dall'inedita sfida contro i New Saints - successivamente i viola affronteranno il San Gallo (fuori casa il 24 ottobre), l'Apoel Nicosia (fuori casa il 7 novembre), il Pafos (in casa il 28 novembre), il Lask (in casa il 12 dicembre) e il Guimaraes (fuori casa il 19 dicembre) - ecco il programma completo della prima giornata.

mercoledì 2 alle 16:30

Basaksehir (Tur)-Rapid Vienna (Aut)

Vitoria (Por)-Celje (Slo)



giovedì 3 alle 18:45:

Molde (Nor)-Larne (Nir)

Legia Varsavia (Pol)-Betis (Spa)

Heidenheim (Ger)-Olimpija (Slo)

Omonoia (Cip)-Vikingur (Isl)

Astana (Kaz)-Tsc (Ser)

Cercle Bruges (Bel)-San Gallo (Svi)

Dinamo Minsk (Bie)-Heats (Sco)

Noah (Arm)-Mlada Boleskav (Cec)

alle 21

Chelsea (Ing)-Gand (Bel)

Copenaghen (Dan)-Jagiellonia (Pol)

Fiorentina (Ita)-New Saints (Gal)

Lask (Aut)-Djurgarden (Sve)

Shmrock Rovers (Irl)-Apoel (Cip)

Lugano (Svi)-Helsinki (Fin)

Petrocub (Mol)-Pafos (Cip)

Borac (Bie)-Panathinaikos (Gre)