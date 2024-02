CONFERENCE, Budapest e tutti i problemi della trasferta

FirenzeViola.it

Ad una settimana dall'andata degli ottavi di Conference League per la Fiorentina, attesa a Budapest dalla sfida contro il Maccabi Haifa, i gruppi organizzati e i tifosi viola che proveranno a seguire la squadra di Italiano in Europa stanno cominciando ad organizzarsi non senza difficoltà. La località scelta dalla squadra israeliana per giocare le sue partite europee infatti crea non pochi problemi sia da un punto di vista dell'interesse da parte di quei mille tifosi che già hanno visitato Budapest solo qualche settimana fa per l'ultima partita del girone contro il Ferencvaros, con tanti disagi per chi è stato costretto a spogliarsi più volte solo per entrare nello stadio, sia per l'organizzazione di una trasferta con diverse incognite.

Difficile che le presenze viola alla Bozsik Arena, sede diversa dalla partita contro il Ferencvaros, potranno anche solo avvicinarsi alle mille presenze registrate per il 2-2 che ha qualificato la Fiorentina come prima del girone. La macchina organizzativa si è già attivata in questi giorni ma gli ostacoli non sono pochi: come fatto sapere anche dalle associazioni del tifo organizzato, le autorità ungheresi vorrebbero peraltro far entrare nello stadio solo tifosi con passaporto. La Fiorentina è attiva per provare ad intercedere ma è quanto trapela in vista della settimana prossima.