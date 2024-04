CONFERENCE, Aperta vendita biglietti per la finale di Atene

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

La UEFA, come riportato nel suo sito ufficiale, ha aperto la vendita dei biglietti per la Supercoppa Europea e per le finali di tutte e tre le competizioni europee in corso. Tra queste anche la Conference League, torneo che vede la Fiorentina impegnata dei quarti di finale contro i cechi del Viktoria Plzen. I biglietti per la finale di Conference League, in programma mercoledì 29 maggio presso AEK Arena ad Atene, sono acquistabili sul sito apposito della UEFA fino alle ore 11 del 16 aprile. Se i tagliandi riservati al pubblico neutrale saranno venduti tramite sorteggio, che sarà effettuato al termine del periodo di richiesta per l'acquisto, per quelli riservati ai tifosi delle squadre finaliste il processo di vendita e l'assegnazione dei tagliandi sarà gestito direttamente dai club coinvolti.

In tutto sono 18.000, 9.000 per squadra, i biglietti riservati ai tifosi delle due formazioni che arriveranno all'ultimo atto della manifestazione, per un totale di 21.000 biglietti disponibili per l'acquisto diretto da parte dei tifosi su un totale di 27.000. Ogni tifoso potrà acquistare fino a quattro tagliandi per categoria di prezzo, e questi verrano caricati qualche giorno prima della gara sull'app UEFA Mobile Tickets. I biglietti più economici, appartenenti alla categoria "Fans First”, saranno riservati in maniera esclusiva ai tifosi delle formazioni che parteciperanno all'atto conclusivo della competizione. Di seguito i prezzi dei tagliandi categoria per categoria:

Fans First (riservato ai tifosi delle squadre): €25

Categoria 3: €45

Categoria 2: €85

Categoria 1: €125