CON.LEAGUE, Ufficiale: ai playoff sarà Twente-ACF

Tutto come previsto, nessuna sorpresa finale: il Twente nella gara di ritorno del 3° turno preliminare della Conferencere League ha battuto alla De Grolsch Veste di Enschede per 4-1 il Cukaricki e in virtù del 3-1 ottenuto sempre dagli olandesi nel turno d'andata la squadra di Ron Jans si è qualificata ai playoff della competizione, dove come noto affronterà la Fiorentina (7-2 il totale del confronto).

A decidere la sfida di oggi, dopo l'iniziale vantaggio serbo con Adzic, sono state le reti di Propper e Vlap nel primo tempo e la doppietta di Tzolis nella ripresa. In attesa dunque degli orari che la Uefa dovrà ufficializzare, le due nuove gare fissate in calendario sono: Fiorentina-Twente il 18 agosto (giovedì) allo stadio Franchi di Firenze e Twente-Fiorentina una settimana dopo, il 25 agosto, alla De Grolsch Veste di Enschede.