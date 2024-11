COMUZZO, Vivo un momento bellissimo per me

Insieme a Raffaele Palladino nella conferenza stampa alla vigilia della gara di Conference League contro l'Apoel Nicosia c'è Pietro Comuzzo. Queste le sue parole:

Si aspettava questo momento a livello personale?

"Per me è un momento bellissimo, non me l'aspettavo del tutto. Ma ora sono qua e cerco di dare il massimo per aiutare la squadra e restarci".

Sembra un centrale vecchio stampo?

"Dipende dai miei idoli, uno su tutti è Chiellini a cui mi ispiro e cerco di mettere quelle caratteristiche in campo".

Le mie caratteristiche? "Cerco di esaltare quelle che sono le mie qualità migliori. Sono bravo in marcatura, quindi tendo a farlo spesso".

Cosa le chiede di migliorare Palladino?

"Sicuramente la costruzione del gioco. A marcare sto andando bene, lo step superiore è migliorare la costruzione del gioco e vedere linee di passaggio, magari col tempo riuscirò a crescere e ad aiutare anche nella fase offensiva". Poi aggiunge Palladino, come si vede nel video, abbracciandolo: "È perfetto. È bravo, bravo".