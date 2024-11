COMUZZO, Non sarei questo senza la squadra. L'Italia...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Pietro Comuzzo ha parlato nel post partita di Fiorentina-Hellas Verona ai microfoni di Dazn: "Abbiamo fatto una prestazione solida di squadra. Siamo un gruppo fantastico, che lotta su ogni pallone per vincere tutte le partite. La prestazione del singolo viene fuori dopo dal lavoro che facciamo in allenamento. Non sarei questo senza i miei compagni. Il turbante? Niente di che, una gomitata che capita nel calcio.

Come hai vissuto la convocazione in Nazionale?

"È un sogno che si realizza. La dedico a me stesso e alla famiglia, per il lavoro che ho fatto e per ciò che abbiamo passato"