COMUZZO, Il ct: "È concentrato, ha fisicità e personalità"

Fonte: Dall'inviata a Coverciano, Luciana Magistrato

FirenzeViola.it

Luciano Spalletti, dopo aver parlato degli attaccanti, in conferenza stampa ha parlato anche del difensore viola, Pietro Comuzzo, alla sua prima convocazione in Nazionale maggiore: "E' un calciatore fortissimo, fisico, perché oggi l'ho abbracciato come faccio con tutti e ho sentito che ha questo fisico imponente, è bravo anche a impostare. Gioca la palla. Traspare la sua personalità nonostante sia giovanissimo. A noi fa piacere avere ragazzi che si mettono in mostra: noi non dobbiamo essere quelli che appiattiscono il talento. Il talento non è solo un numero 9 o un numero 10. Può esserlo anche un difensore che fa giocare sporco chi ha davanti non facendolo essere del suo livello abituale".

Comuzzo e Savona sono esperimenti? "Uno gioca nella Fiorentina prima, l'altro nella Juve, non sono esperimenti".

Rivede in lui Vierchwod? "Dobbiamo stare attenti, di non farli diventare presuntuosi questi ragazzi. Bisogna fare attenzione. Nel nome gli assomiglia già, in quelle scorribande di ottanta metri e fare a spallate io glielo auguro che lo possa fare, per ora godiamoci le qualità che ha".