Comuzzo ha l'accordo col Napoli. Per Tuttosport, a 40 milioni si chiude l'affare

Il Napoli ha già l'accordo contrattuale con Pietro Comuzzo e aspetta ora di chiudere l'operazione con la Fiorentina. A rivelare i dettagli è Tuttosport, che specifica come l'agente del difensore, Michelangelo Minieri, abbia incontrato ieri sera i dirigenti viola per discutere della nuova offerta dei partenopei. La squadra mercato di De Laurentiis ha offerto alla Fiorentina 35 milioni, bonus compresi, ma per Rocco Commisso bisogna arrivare a 40 per chiudere l'affare.

Intanto però, sottolinea il quotidiano torinese, Comuzzo ha trovato l'intesa col Napoli sul piano del contratto. Il classe 2005 passerà dai 500mila euro attualmente percepiti a Firenze a un milione più bonus, con un accordo nero su bianco che andrà fino al 2029. A far velocizzare i tempi dell'operazione potrebbe ora essere De Laurentiis, pronto a intervenire direttamente contattando Commisso.