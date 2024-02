COMUNE, Caos tra F.Dem. e Lega su Franchi e Padovani

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

In Consiglio Comunale vanno avanti le discussioni sull’operazione del restyling dello stadio Artemio Franchi, sulla soluzione trovata dal sindaco Dario Nardella e sul Padovani. Confronti tra l’assessore allo sport di Firenze, Cosimo Guccione, la Lega e Firenze Democratica. Quest’ultimo partito, nella persona di Massimiliano Piccioli, ha detto di continuare “a vedere molto fumo su questo intervento. Non vorrei che fosse la tattica della palla lunga e pedalare per arrivare a scavalcare la campagna elettorale, per poi non combinare niente. Spero di sbagliarmi, soprattutto per i residenti del Quartiere 2 che ormai da troppi anni chiedono più rispetto per il loro territorio durante le partite”.

Guccione ha replicato ricordando tutto ciò che è emerso in questi giorni: “Ad oggi il quadro economico dell’intervento prevede finanziamenti per circa 150 milioni di euro. Le opere previste nel corpo principale e nel primo stralcio opzionale sono articolate in funzione del finanziamento ad oggi presente. Con questi finanziamenti e questi interventi è possibile riqualificare lo stadio e renderlo agibile per gli eventi sportivi e non solo”. Sul Padovani “con il finanziamento da 10 milioni di euro è prevista la riqualificazione dell’impianto sportivo fino ad una capienza di 7-8mila posti. Durante la procedura di gara in corso era già stato richiesto di proporre ancorché per lotti successivi una soluzione fino a 15.000 posti e oggi stiamo verificando anche una soluzione fino a 18.000 posti. Non è necessario avere individuato ad oggi il finanziamento mancante”.

Piccioli ha ribadito la preoccupazione “per la mancanza di dialogo con Fiorentina e governo, ed anche per la mancanza di certezze sui fondi che mancano per Padovani e Franchi, ma anche sui fondi esistenti”. Nel frattempo in aula è arrivato anche il voto sull’ordine del giorno di Sinistra Progetto Comune a proposito dei 5 milioni, ad oggi mancanti, per far sì che il Padovani possa ospitare gare di serie A. Antonella Bundu e Dmitrij Palagi, nell’odg, chiedevano di predisporre “una soluzione con risorse proprie dell’ente” e che quindi i 5 milioni fossero tutti a carico dell’amministrazione (che già ne mette 10). L’atto è stato bocciato. A riportare tutto è La Nazione.