COMUNE-ACF, Firmata la concessione per il Franchi

Mancava solo l'ufficialità (leggi nostra anticipazione) che + arrivata dalla giunta comunale: Fiorentina e Comune hanno trovato l'accordo per la concessione del Franchi per la prossima stagione, che tiene conto dei lavori che inizieranno a gennaio 2024, e che prevede una cifra dunque ridotta di 650mila euro che dovrà versare il club viola. Ecco il comunicato: "E' stato firmato l'accordo modificativo e integrativo della convenzione per la concessione in uso dello stadio Artemio Franchi. La giunta comunale ha approvato la delibera che recepisce l'accordo. L'importo della concessione è di 650.000 euro per la stagione calcistica 2023-24. E' ridotto rispetto al precedente accordo in previsione dei lavori che interesseranno la curva Ferrovia a partire da gennaio 2024. Inoltre Acf Fiorentina si impegna a restituire i 'campini' e locali annessi al Comune entro il 30 giugno 2023".