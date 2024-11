COMO, Quante celebrità sulle tribune del Sinigaglia

Una delle squadre più cool di tutta la Serie A è certamente il Como, prossima avversaria della Fiorentina in campionato. Da quando i fratelli Hartono hanno rilevato il club e l’hanno fatto diventare il più ricco d’Italia ci sono state una serie di politiche volte a creare un brand forte e riconoscibile in tutto il mondo. L’acquisto di Fabregas prima (ora allenatore) e di Varane poi ne è un esempio, così come l’avere una leggenda come Thierry Henry tra gli azionisti del club o il far esibire il rapper Guè prima del match contro il Verona (peraltro ultima vittoria del Como in Serie A).

Per questo motivo spesso le tribune del Sinigaglia si sono riempite di grandi personalità del mondo dello sport. Zambrotta, Samuel, Cordoba, addirittura Jamie Vardy, sono solo alcuni dei tanti personaggi del mondo del calcio che hanno voluto assistere dal vivo ad una partita dei lariani, così come l’ex giocatore di baseball Billy Beane. Ma non è finita qui, perché non sono mancati neanche vere e proprie star di Hollywood, come Kate Beckinsale, Hugh Grant ed Andrew Garfield. Un parco di tifosi ‘vip’, dunque, di tutto rispetto, che ha aperto un tema: in un calcio che si vuole sempre più aprire al mondo sono più importanti operazioni di marketing ‘dentro al campo’ o queste che riguardano aspetti ‘extra campo’?