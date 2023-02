COMMISSO, Spesi quasi 400 mln. Ecco perché Firenze

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato durante la visita agli studenti della Stanford University, presso Palazzo Capponi: "Sono andato via dall’Italia nel 1962. Sono andato a Wall Street e ho avuto la fortuna di ricevere un incarico nel settore della tv via cavo. Quindi dopo aver capito come funzionava, ho deciso di andare via e far nascere la mia compagnia, la Mediacom, e concentrarmi sui mercati più piccoli statunitensi. Ho scelto Firenze perché volevo dare qualcosa in cambio al paese dove sono nato, nel mondo del calcio, oltre a far felice mia moglie che mi disse: “Se ci andrai davvero, lo farai nel posto che piace anche a me". Firenze è la città italiana più bella. Siamo qui da quasi 4 anni ed abbiamo investito quasi 400 milioni di euro, un ammontare enorme per una squadra che non ha ottenuto i risultati sperati. Il Viola Park avrà 13 campi, 10 edifici, e tutte le squadre si alleneranno lì".