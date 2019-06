COMMISSO, Sono qui per vincere non per svendere

EX VIOLA RUI COSTA, TRA LE IPOTESI PER IL NUOVO DS DEL MILAN L'ex giocatore della Fiorentina Manuel Rui Costa potrebbe tornare in Italia da dirigente. L'attuale direttore sportivo del Benfica infatti è nella lista dei nomi, con Tare e Boban, per il nuovo organigramma del Milan dove Rui Costa ha giocato, fatta dalla... L'ex giocatore della Fiorentina Manuel Rui Costa potrebbe tornare in Italia da dirigente. L'attuale direttore sportivo del Benfica infatti è nella lista dei nomi, con Tare e Boban, per il nuovo organigramma del Milan dove Rui Costa ha giocato, fatta dalla... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 5 Giugno 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi