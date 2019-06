COMMISSO, Ritorno a NY può slittare a mercoledì

EX VIOLA ROBBIATI, COMMISSO PORTA ENTUSIASMO. IL TECNICO... Anselmo Robbiati, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato anche della situazione viola. Ecco le sue parole a Tuttomercatoweb: "Commisso ha riportato l'entusiasmo che a Firenze mancava da tempo. C'è voglia di ripartire, ora vediamo come verrà... Anselmo Robbiati, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato anche della situazione viola. Ecco le sue parole a Tuttomercatoweb: "Commisso ha riportato l'entusiasmo che a Firenze mancava da tempo. C'è voglia di ripartire, ora vediamo come verrà... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 10 Giugno 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi