COMMISSO, Ribery meglio di CR7. Su Castrovilli...

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Sono contentissimo è stata una bellissima partita. I ragazzi hanno messo il cuore. Avete visto Ribery a 36 anni? Ha giocato meglio di Ronaldo. Chiesa e Castrovilli sono stati fenomenali. Quest’ultimo è un ragazzo esperto che ha un grande futuro davanti. Vedo la Fiorentina come la storia della mia Mediacom. Avremmo dovuto perdere 6-0 sulla carta ma invece abbiamo pareggiato. Se mi date tempi voglio vincere qualche cosa. Un successo negli ultimi due mesi è stato che abbiamo battuto il record degli abbonamenti. Abbiamo ricostruito la squadra che non c’era due mesi fa. Abbiamo giocatori come Ribery che hanno giocato benissimo. La vittoria arriverà".