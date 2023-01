COMMISSO, Presto a Firenze: gli appuntamenti

Con l'arrivo del 2023 Rocco Commisso è pronto a ritornare a Firenze. Lo ha annunciato lui stesso nel messaggio di auguri ai tifosi viola, dando appuntamento proprio per questo gennaio. La ripresa del campionato con una classifica da scalare, la Coppa Italia e - a febbraio - la Conference sono gli obiettivi del presidente della Fiorentina che ama seguire gli allenamenti di Italiano e le partite della prima squadra, della Primavera e della femminile per sostenerli e, nel caso, fare quadrato intorno a loro come accaduto nella prima parte del campionato dove non tutte le cose sono andate per il verso giusto.

Domani inizia anche il calciomercato e c'è da giurarci che il numero uno viola seguirà tutte le vicende e, in particolare, quella di Amrabat se si dovesse creare un'occasione. Per il presidente l'exploit del marocchino al Mondiale è una soddisfazione in più visto che lo ha voluto lui e difeso a spada tratta nel momento delle critiche e in cui la società ha deciso di preferirlo a Torreira; con il giocatore che rientrerà proprio questo pomeriggio ci sarà da capire - in caso di offerte "irrinunciabili" - umore e aspirazioni, oltre al senso di riconoscenza.

Ma oltre a squadra e mercato il 2023 sarà l'anno del Viola Park con l'inaugurazione attesa tra marzo e aprile. Commisso vorrà poi capire meglio la questione parcheggio transitorio (in attesa di quello scambiatore della tramvia) per organizzare il ritiro al centro sportivo. Commisso, come ha già fatto a settembre, vorrà toccare con mano lo stato dei lavori per non andare incontro a ulteriori ritardi, ma soprattutto terrà alta l'attenzione appunto su rete fognaria e parcheggi, sollecitando i Comuni, infrastrutture insomma e servizi senza i quali non si può vivere la nuova casa viola.

E in parallelo c'è la questione stadio, con la gara aperta per l'assegnazione dei lavori. Così Commisso potrà capire meglio se sarà possibile giocare al Franchi o meno durante i lavori, ma qui parliamo già della prossima stagione. E nel caso se l'utilizzo dello stadio della Scuola Marescialli è possibile. Inoltre a giugno scadrà la convenzione e Comune di Firenze e Fiorentina devono ridiscuterla anche in considerazione dei lavori e di dove giocherà la squadra appunto. Insomma sono tanti ancora i punti di domanda ai quali in questi mesi andranno date delle risposte.