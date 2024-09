COMMISSO, Pranzo in compagnia di Giani e Ferrari

FirenzeViola.it

Dopo l'incontro con la sindaca Sara Funaro dei giorni scorsi, Rocco Commisso ha sfruttato questi giorni in Italia per incontrare anche il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Come vi abbiamo raccontato (QUI la news), le due parti si sono viste nel pomeriggio all'interno del Viola Park per un dialogo che fanno sapere sia stato "costruttivo, di cordialità e simpatia".

Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, Commisso e Giani hanno anche pranzato assieme, in compagnia anche della moglie del Patron viola Catherine e del d.g. gigliato Alessandro Ferrari.