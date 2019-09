COMMISSO, Oggi incontro positivo, datemi tempo

EX VIOLA MAGANJIC, VOGLIO PORTARE L'ISTRA 1961 IN EUROPA L'attaccante Josip Maganjic, in prestito dalla Fiorentina all'Istra 1961, ha parlato così in conferenza stampa: "Spero di aiutare il club a raggiungere gli obiettivi e portarlo fino ad un posto in Europa anche se so che non sarà semplice. La... L'attaccante Josip Maganjic, in prestito dalla Fiorentina all'Istra 1961, ha parlato così in conferenza stampa: "Spero di aiutare il club a raggiungere gli obiettivi e portarlo fino ad un posto in Europa anche se so che non sarà semplice. La... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 5 Settembre 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi