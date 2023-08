COMMISSO, Obiettivo Marassi, poi la questione Franchi

FirenzeViola.it

Come riportato da La Nazione, il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso non è a contatto con la squadra da ormai a sfortunata finale persa a Praga. Adesso è tempo di tornare. Commisso partirà da New York nella giornata di venerdì e sarà in città nelle prime ore di sabato. L'obiettivo del Presidente gigliato è quello di essere presente a Marassi quando la Fiorentina esordirà in campionato.

Una volta a Firenze Rocco dovrà affrontare anche la questione stadio ed il trasloco della Fiorentina al Padovani, al quale la società viola si è sempre opposta. Commisso ha fatto di tutto per anticipare il suo arrivo a Firenze anche in vista del Play Off di Conference League. Appuntamento troppo importante e da non fallire. La voglia di riprovarci è tanta anche nel presidente.