COMMISSO, Non parto per l'America, starò coi ragazzi

Ai microfoni di Dazn ha parlato anche il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso. Ecco le parole del patron Viola: "Sono molto orgoglioso di questa vittoria. Voglio ringraziare i tifosi, abbiamo fatto il record di presenze negli ultimi 40 anni. Tanti critici avevano detto che non vincevamo contro le grandi, ma oggi ce l'abbiamo fatta".

Prosegue: "Ieri sera sono andato in un ristorante brasiliano coi ragazzi, ho detto a Nico di segnare e lo ha fatto. Dico bravo anche a Luka per il gol, così come Cabral anche se non ha segnato. Gli attaccanti stanno facendo bene, voglio bene ai miei giocatori".

Che bilancio fa dell'attacco?

"Jovic e Cabral hanno fatto bene, vediamo il confronto con Vlahovic. Possiamo fare i conti: spendere 15 milioni per due giocatori che hanno fatto tanti gol, esattamente 21 ora, è conveniente".

Sulle Coppe: "Non partirò per l'America subito, ma lo farò giovedì. Resterò con i ragazzi per sostenerli. Vediamo dove possiamo arrivare nelle coppe".

Su Astori: "Purtroppo non l'ho conosciuto, non ero a Firenze. Mi dispiace, ha fatto molto per la Fiorentina e per la squadra. Questa sera ero accanto al fratello, Bruno. Lo abbiamo ricordato e starà sempre con noi: ci ha aiutato a battere il Milan questa sera".