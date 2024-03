COMMISSO JR, Prego per Barone, uomo forte e amato

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

"Prego per la salute di Giuseppe Barone e che si riprenda completamente dalle sue condizioni critiche. È un uomo forte ed è amato da così tante persone. La famiglia @acffiorentina è lì per sostenere lui e la sua meravigliosa famiglia in tutti i modi possibili! Forza Giuseppe!". Con un post su Instagram accompagnato da queste parole, il figlio di Rocco Commisso, Joseph, si è stretto virtualmente al fianco di Joe Barone, dg della Fiorentina che sta combattendo al San Raffaele di Milano la più importante battaglia della sua vita. Di seguito il post del figlio del patron viola: