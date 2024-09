COMMISSO, Ha visto la partita a Firenze: il motivo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Come riporta La Nazione oggi in edicola, Rocco Commisso ha seguito la partita della Fiorentina contro l'Atalanta dal proprio appartamento in centro a Firenze, dove assieme alla moglie non avrà certo sorriso vista la sconfitta arrivata per 3-2. Il numero uno di Mediacom ha scelto di rinunciare alla trasferta sia per la stanchezza accumulata dopo il lungo viaggio dal New Jersey sia per non tornare nel luogo in cui l’ex braccio destro Barone iniziò il travaglio che lo ha condotto alla morte, riporta il quotidiano. Oggi non userà toni forti contro la squadra che riprende gli allenamenti al Viola Park ma certo si aspetta un cambio di passo sul piano dei risultati.