© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Rocco Commisso non era presente questo pomeriggio al funerale di Joe Barone a New York. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it il presidente della Fiorentina, dopo il viaggio di ieri per il rientro in negli Stati Uniti, era apparso molto stanco e affaticato, motivo per cui ha preferito rimanere a casa per riposare.