COMMISSO, Domani previsto incontro con Funaro

Rocco Commisso sabato ha fatto il suo ritorno a Firenze per la prima volta da maggio scorso. La partita di domenica alle 12:30 sarà l'occasione di rivederlo al Franchi, con i lavori di ristrutturazione sullo sfondo.

E proprio lo stadio sarà uno dei temi centrali negli appuntamenti in programma del patron viola: come riporta il Corriere dello Sport, domani Rocco Commisso avrà il primo faccia a faccia con la nuova sindaca di Firenze Sara Funaro per parlare delle incognite legate allo stadio. Sì, perché mancano 55 milioni di euro per completare il progetto. Inoltre, la faccenda legata al Padovani: dovrebbe diventare la casa della Fiorentina per la prossima stagione ma il club e Commisso non gradirebbero molto questa soluzione.

Oltre alla questione stadio, il patron viola dovrà stare vicino alla squadra che non sta attraversando un bel periodo visti i risultati. Stasera Commisso sarà in tribuna al Viola Park per essere a fianco delle ragazze, impegnate nella prima gara dello spareggio per un posto in Champions League contro una squadra temibile come il Wolfsburg. Il match si giocherà alle ore 20:00 presso il centro sportivo di Bagno a Ripoli.