COMMISSO, Chiesa? Si è seduto vicino a me. Resta

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha così parlato ai microfoni dei media presenti dopo la vittoria dei viola nella partita d'esordio della International Champions Cup:

"Abbiamo vinto oggi, eh? Meno male! Hanno giocato benissimo... Pensavo di perdere tre o quattro a zero perché questi messicani giocano e picchiano. Siamo contenti assai, so che vi piace quando dico così. Ho visto buonissimi giocatori, si vede che lavorano forte. L'ho detto nello spogliatoio, l'importante è giocare forte e prima o poi le vittorie arriveranno. Hanno vinto per noi, avevamo centinaia di persone della Mediacom qui, bambini... Guardano tutti il baseball e non avevano mai visto una partita di calcio. Dovevate vedere quanto erano contenti. Ora in questa tournée proseguirà l'iniziativa delle magliette. Chiesa? Si è seduto vicino a me e abbiamo guardato mezza partita insieme. Lui è un bravissimo ragazzo, ma non abbiamo parlato di niente. L'ho detto dal primo giorno: vogliamo tenerlo. Acquisti? Anche io gliel'ho detto, ma Pradè ha bisogno di tempo. Non dobbiamo dimenticarci che se l'affare non fosse stato in due settimane e mezzo, oggi la Fiorentina non avrebbe cambiato le maniche. Mi sono preso i rischi, abbiamo fatto un grande lavoro. Ancora i risultati non ci sono, intanto prendiamo questo del campo. I risultati ci diranno come abbiamo lavorato. Chi sta con me lo tratto bene, lo bacio, ed è così che voglio fare con la Fiorentina. Antognoni mi ha detto che siamo una famiglia e gli ho detto "bravo!". Se ci sarà anche in New Jersey? Certo, New Jersey, New York... Vivo qui da 57 anni. A Lisbona invece sono stato e ho visto come fanno gli stadi eccetera eccetera, così da capire".