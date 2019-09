COMMISSO, Chiesa: fai gol! Ribery, che cuore

Rocco Commisso a Firenze, capitolo tre. A pochi giorni di distanza dalla sua dipartita, e dal suo ritorno negli USA, il presidente e proprietario della Fiorentina è tornato nuovamente in città, in vista della tanto attesa sfida di campionato di domani contro la Juventus. "L'avevo detto che sarei tornato, e domani magari ci divertiamo un po'! Voi mi volete qui a Firenze? Se domani vinciamo non vengo più eh! (ride, ndr) Mi aspetto una bellissima partita e rispetto per tutti. Anche che la mia squadra dia tutto, e poi quel che succede, succede. Sarebbe bellissimo se Chiesa segnasse, gli manca il gol. L'ho visto con la Finlandia, ed ha giocato benissimo. Federico se mi senti: devi fare gol! Sarà una bellissima partita, sarà vista in tutto il mondo anche negli USA. Si parla molto di questa partita: i fiorentini, e pure io, ci tengono assai. Finora mi hanno accettato, cosa accadrà in futuro non lo so ma stiamo lavorando. Abbiamo finito il mercato, ora lavoriamo su stadio e centro sportivo... Già domani cominciamo con incontri e meeting. Come dico io: fast, fast, fast. Domattina vedrò se ho sognato di vincere con la Juve, prima fatemi dormire! Ribery ha un grande cuore dentro, ha qualche anno ma è eccezionale. Ho sentito come tratta i più giovani e questa è la bellezza di un campione come lui. Da bambino ha avuto una vita forte, e così facendo ha imparato tante cose in più. Festeggiare con un rinnovo? Se Chiesa segna, e vinciamo la partita... Non so che facciamo! (ride, ndr)".

Ecco il momento del suo arrivo, e la sua comparsa all'esterno dell'aeroporto di Peretola, con foto e video realizzati da FirenzeViola.it