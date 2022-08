COMMISSO, A breve rientra a Firenze: il punto

Rocco Commisso si appresta a tornare a Firenze. Lo riporta La Nazione sulle sue pagine di oggi. Il presidente della Fiorentina non mette piede in Toscana dallo scorso dicembre, quando per motivi di salute fu costretto a tornare in America. Aveva già fatto sapere che non sarebbe stato presente al ritiro di Moena, ribadendo però la volontà di esserci per l’inizio di stagione. Dunque, otto mesi dopo la sua ultima volta sulle sponde dell'Arno, il numero 1 viola farà ritorno in città: come riporta il quotidiano, Commisso è atteso a Firenze tra il 12 e il 13 agosto, e sarà presente al Franchi per la partita con la Cremonese.

Il patron viola dovrebbe rimanere nel capoluogo toscano fino al 3 settembre, giorno del match casalingo con la Juventus. Ma non è da escludere che possa rimanere anche più a lungo, sia per motivi di mercato che per far visita al Viola Park. Infine ci sarà da affrontare il tema stadio.