COMMISSO, A Braga con la moglie. Ci sarà anche Barone

Trasferta europea non solo per la Fiorentina ma anche per la presidenza: come raccolto da Firenzeviola.it, seguiranno dallo stadio Municipal di Braga la sfida tra Sporting e Fiorentina anche il presidente Rocco Commisso e la moglie Catherine, per la prima volta con la squadra in Europa in stagione.

Anche Joe Barone e consorte Camilla, per godersi dal vivo quello che tutti i tifosi della Fiorentina sperano possa essere un bell'esordio europeo nella fase ad eliminazione diretta.