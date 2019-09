COMMISSO /3, No "Juve m...". Montella e Lega...

Altri estratti dalla lunga intervista concessa da Rocco Commisso al Corriere Fiorentino. Tra i vari argomenti toccati dal presidente gigliato, c'è stato anche il racconto di un episodio il giorno del suo arrivo a Firenze: "Il primo giorno che sono arrivato qui un gruppo di tifosi mi ha chiesto un selfie e nella foto hanno mostrato una sciarpa con scritto «Juve merda». Io non lo sapevo e non mi è piaciuto per niente. Tutti si devono rispettare, sia le altre squadre che i tifosi. Il tifo ci deve essere, ma si devono rispettare tutti. Anche io voglio essere rispettato quando vado negli altri stadi. Come pure i Della Valle dovrebbero esserlo qui..".

Con la Juve? "Ci sarò. Ora però devo tornare in America per affari".

Se andrò in Lega? "Mah, lui (Barone, ndr) mi dice che è un gran casino lì, un giorno ci andrò, ma quando torno vengo a vedere le partite, a stare con i miei giocatori. La Lega non è molto importante per me".

Montella? "Io mi aspettavo una partita peggiore contro il Napoli, ma migliore con il Genoa. Abbiamo perso entrambe, ma la delusione è stata che la seconda partita è stata peggiore della prima che a mio parere invece era stata eccellente. Adesso vediamo, ma noi vogliamo, io voglio, supportare Montella".