COMMISSO, 2023 anno con più ricavi per la Fiorentina

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato ai canali ufficiali del club viola. Ecco di seguito un estratto delle sue parole

Un bilancio sulla scorsa stagione?

"Forse i giornalisti non l'hanno scritto, ma il 2023 come ricavi è stato il miglior anno della Fiorentina, senza contare le plusvalenze fatte ultimamente. Abbiamo fatto 119 milioni, nella storia della Fiorentina non c'è stato mai niente di simile. Gli investimenti li abbiamo comunque fatti, arrivando in fondo alla Coppa Italia ed alla Conference".

QUI LE PAROLE DI COMMISSO