COMMISSO /2, Ingaggi a 50mln? È poco. De Paul...

Il presidente Rocco Commisso ha parlato al Corriere dello Sport anche di mercato, cominciando dall'affare legato a Federico Chiesa: "Non abbiamo mai ricevuto una telefonata dalla Juventus o da qualsiasi altro club. La nostra posizione è sempre stata chiara. Però qualcuno continua a tirare fuori sempre la stessa storia, facendo del male al ragazzo. Leggo che Della Valle mi avrebbe fatto lo sconto a patto di non vendere Chiesa: ma quando mai? Le pare che tolgano settanta milioni dalla trattativa? In Nazionale ha giocato bene, servito un assist. Quando lo vedo in azzurro mi emozioni. Gli manca solo il gol. Deve sbloccarsi, spero lo faccia già sabato".

Il prossimo convocato da Mancini? "Castrovilli. Gioca veramente bene. E poi abbiamo Sottil e Ranieri in Under 21".

Mercato? "Ho scoperto il potere degli agenti, la fragilità delle trattative. Volevamo De Paul, Raphinha, De Rossi, Nainggolan. Il prezzo per i primi due non era quello che ritenevamo giusto. So cosa pensa la gente, ma io sono stato chiaro fin da subito. Non vogliamo conquistare la Champions League, vogliamo fare meglio dell'anno scorso. Tra entrate e uscite siamo lì, abbiamo aumentato il monte ingaggi a 50 milioni ma è poco. Con il nostro fatturato non puoi spendere 230 milioni, devi cambiare quel meccanismo e aumentare i ricavi".