COLONNESE A RFV, ACF in salute, domani combattuta

FirenzeViola.it

Francesco Colonnese, ex difensore dell'Inter, ha parlato a Radio FirenzeViola alla vigilia del match dei nerazzurri contro la Fiorentina: "Lukaku ha ritrovato fiducia, anche con i gol segnati in Nazionale. Bellanova ha sempre dimostrato di avere delle buone qualità, anche se quando è entrato non le ha sfruttate al meglio. Arsllani invece meritava qualche minuto in più".

C'è la reale possibilità che in campionato l'Inter arrivi quinta?

"Non può pensare di arrivare dietro Milan, Roma, Atalanta, Lazio... E c'è anche da aspettare il verdetto del ricorso della Juve".

La Lazio non ha le coppe e può preparare le gare al meglio.

"E' una squadra meritatamente seconda, poi vedo l'Inter un po' più favorita nella corsa alla Champions e subito dopo il Milan. La Roma invece un po' dietro".

La Fiorentina di Italiano che impressione le ha fatto?

"Una bella impressione, ha avuto delle difficoltà ma ora la vedo in salute. Giocano più o meno sempre gli stessi e viene da un filotto di gare importanti. Domani sarà una partita combattuta".

Da ex Cremonese, la semifinale di Coppa Italia è un risultato storico.

"La città di Cremona è quasi stupefatta da questa situazione. La squadra con le grandi avversarie gioca in modo attento e concreto, quindi sarà una semifinale da prendere con molta cura da parte della Fiorentina. Non sarà una passeggiata".