COLLOVATI A RFV, Per me Fiorentina-Inter finisce 1-1

Fulvio Collovati a Radio FirenzeViola

Fulvio Collovati, grande ex calciatore oggi opinionista radiofonico e televisivo, ha parlato a Radio Firenzeviola durante "C'è polemica". Queste le sue parole: "Confermo che la mia opinione è che Fiorentina-Inter finirà 1-1. È chiaro che i nerazzurri sono i favoriti così come lo erano in Supercoppa, sembrano una macchina perfetta, però contro il Napoli ho visto una squadra un po' stanca. In più ci sono due-tre assenze".

La Fiorentina è da Champions?

"Ho seguito tutto il percorso di Italiano fin dallo Spezia ed è un allenatore che ha le idee chiare, è molto bravo. Il suo problema è che gioca bene ma alla Fiorentina non ha un goleador da almeno 15 reti. Prima c'era Vlahovic, ora con tutto il rispetto e con l'infortunio di Nico Gonzalez, non c'è un attaccante cinico che ti permette di andare in rete con facilità. Contro l'Udinese dovevi vincere dopo aver recuperato il risultato, almeno se si vuole mantenere lo status di livello europeo. Nel momento in cui c'è da fare il salto di qualità, alla Fiorentina manca qualcosa: va capito solo di chi sono le responsabilità...".

Lo terrebbe Bonaventura?

"Giroud ha quasi 38 anni ed è tra i capocannonieri del campionato. Non è come ai miei tempi, ora le carriere sono molto più lunghe. Io non ci penserei due volte: Bonaventura è uno dei giocatori migliori della Fiorentina, va rinnovato".

