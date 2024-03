COLASANTO A RFV, Talenti argentini? Ecco alcuni nomi

FirenzeViola.it

Filippo Colasanto a Radio FirenzeViola

L'intermediario di mercato, esperto di calcio argentino, Filippo Colasanto ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Garrisca al Vento". Queste le sue parole su Vincenzo Italiano: "Mando un abbraccio caro a tutta la Fiorentina per la perdita di Barone. La Fiorentina ha perso una figura importante. Italiano è un allenatore che potrebbe tranquillamente continuare a lavorare a Firenze. La Fiorentina ha una squadra molto buona, divertente che quando ingrana fa vedere bel calcio. Mi sembra che riesca a mettere bocca anche sul mercato e secondo me ha in mano qualcosa all'interno della società. Avendo fatto bene in viola è normale che le squadre lo cerchino. Quella che mi viene in mente è il Napoli. Italiano non penso che possa essere attratto da un'esperienza all'estero. So che il Napoli sta cercando anche altri allenatori, vediamo anche al Milan cosa succede".

Su Nico Gonzalez: "E' un giocatore che è dotato di tantissimo talento, deve fare quel piccolo passo che gli manca per prendersi la squadra sulle spalle. Poi c'è Beltran, lui sa giocare a calcio, con e senza palla. Questo tatticismo che c'è in Italia tappa un po' le ali agli argentini. Quarta faceva stropicciare gli occhi al River Plate, come lo stesso Infantino che a Firenze non gioca e al Rosario Central era titolare".

Su Beltran: "Dovrebbe andare nel gruppo di Mascherano all'Olimpiade. L'Argentina ha un U23 fortissima, e vuole vincere quella competizione".

Su Thiago Almada: "Deve andare in una squadra che ama questo tipo di giocatori".

Talenti argentini? "Ci sono 6-7 giocatori molto interessanti che mi hanno segnalato. Allora Agustín Ruberto del River Plate, classe 2006. Agustín Giay del San Lorenzo classe 2004. Franco Mastantuono classe 2007 titolare nel River Plate, Ian Subiabre sempre del River e classe 2007. Segnatevi il nome di Thiago Santamaria degli Argentinos Junior".

