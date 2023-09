COLASANTO A RFV, Quarta punta aggiunta. E Infantino...

FirenzeViola.it

Filippo Colasanto a Radio Firenze Viola

L'agente ed esperto di calcio argentino Filippo Colasanto è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola, durante la trasmissione "Chi si compra" iniziando a parlare della situazione Beltran: "Io ho sempre detto che Beltran ha una qualità straordinaria. Lui sa giocare a calcio. Ha caratteristiche molto diverse da Nzola. Beltran può essere il partner di qualsiasi attaccante. Italiano fa giocare le sue squadre e sono convinto che quando riuscirà a far giocare la prima punta con Beltran, la Viola farà un sacco di gol".

Fiorentina con 9 gol incassati è la seconda peggior difesa. C'è un problema della retroguardia della Viola?

"Non c'è un problema. La Fiorentina ha incontrato già l'Inter e ha preso 4 gol. Il Milan ieri ne ha presi 5 dai nerazzurri. Inoltre le squadre piccole si preparano molto e vanno all'assalto cercando di racimolare punti subito. Io non ne farei un allarme. La Fiorentina assomiglia alla Lazio di Sarri, quando riescono a giocare sono imbattibili".

Quarta ieri è spiccato. Lei come lo vede in questa ripresa?

"Quando la Fiorentina prese Martinez Quarta dissi che non solo è un ottimo difensore ma ha anche un ottimo piede e può essere un attaccante aggiunto. In Sudamerica le partite sono diverse, non si pensa alla tattica ma a fare un gol più degli altri. Se la Fiorentina non ingabbia Quarta negli schemi tattici è un fior fiore di giocatore. Così come Nico Gonzalez che ha più qualità di tutti e come sarà Gino Infantino. Quest'ultimo è un grandissimo giocatore, la Viola ha fatto un ottimo colpo, è davvero un ottimo calciatore, ma deve giocare. Ha due campionati da titolari nel Rosario Central, che è come se fosse la Stella di Belgrado, quindi conosce bene anche la pressione, dato che è l'inferno sceso in terra".

Che ne pensa di Nico Gonzalez?

"Nico insieme a Bonaventura parla la lingua della classe. Ha una qualità immensa".

Infantino lei dove lo collocherebbe nella situazione tattica di Italiano?

"Questo è il punto difficile. Duncan e Mandragora a centrocampo fanno un ottimo lavoro e Bonaventura è inamovibile. Infantino in Argentina è chiamato "doble cinco" ovvero "il doppio cinque": quel giocatore che interrompe l'azione anche in maniera ruvida e la fa ripartire con classe ed eleganza".