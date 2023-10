COLASANTO A RFV, Nico un talento. Quarta può fare tutto

FirenzeViola.it

Filippo Colasanto a Radio Firenze Viola

L'agente FIFA Filippo Colasanto è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Social Club" per parlare, da esperto di calcio argentino, dei viola in albiceleste e in particolare di Nico Gonzalez: "E' un giocatore talentuoso. Purtroppo ha avuro sfortuna sennò sarebbe diventato giustamente campione del mondo. E' uno di quei giocatori per cui si paga il biglietto. Sul mercato? Partiamo dal presupposto che oggi sono tutti vendibili. Però nel progetto che la Fiorentina sta portando avanti Nico è un primo violino e sarebbe importante per la viola non cederlo. Credo che Commisso sia comunque pronto a difendersi di fronte alle offerte di altri club per il giocatore".

Quanto è importante per la Fiorentina aver ritrovato Martinez Quarta?

"Io ho sempre detto che Martinez Quarta mostrava già dai tempi del River Plate un piede da centrocampista e i tempi d'inserimento dell'attaccante quindi non mi sorprende questo suo grande inizio di stagione anche in fase offensiva. Può fare tutto, non solo il marcatore dietro".

Su Beltran, come se ne parla in Argentina?

"L'Argentina in attacco ha tante scelte e Beltran è bravo, sicuramente troverà più spazio in futuro. Anche se non scende in campo è importante per un giocatore la chiamata della nazionale. Anche per la viola è importante perchè questa è la nazionale campione del mondo quindi è un lustro per il club avere giocatori in questa rappresentativa. Poi ovviamnete a Firenze il paragone con Batistuta è immediato per un attaccante argentino ma ci vuole pazienza, avrà un grande futuro".

Infantino, investimento giusto per la viola?

"Giocare nel Rosario Central significa giocare in una piazza caldissima. Infantino è nato e cresciuto lì, è sicuramente un ottimo giocatore. Ovviamente dal sud america a qui a livello principalmente tattico cambia molto e un giocatore si deve abituare. Però una volta inserito nei meccanismi farà vedere il suo valore".

Secondo lei chi è meglio al momento Beltran o il neo acquisto del Tottenham Veliz?

"Veliz è un nove d'area di rigore molto forte di testa. Beltran invece si è fatto nel River Plate ed è sicuramente molto strutturato, ma è un giocatore diverso. Beltran è una prima e una seconda punta, mentre Veliz è un'efficacissima punta d'area. Però la Fiorentina ha fatto un ottimo investimento perché Beltran è un calciatore che sa giocare a calcio".