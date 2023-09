COLASANTO A RFV, Infantino può giocare dal 1'

FirenzeViola.it

L'agente ed esperto di calcio argentino Filippo Colasanto è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola, durante la trasmissione "Social Club": "Beltran è un giocatore che è stato portato nella prima squadra del River Plate dopo l'addio di Julian Alvarez. Anche nell'Argentina Beltran fa la riserva di Alvarez che a sua volta è la riserva di Lautaro Martinez. Le capacità di Beltran sono indiscusse, staremo a vedere quanto minutaggio avrà nella Nazionale. Lucas non sarà mai Batistuta ma sono sicuro che con certe doti tecniche sarà utile alla causa viola, anche se ci vorrà un po' di tempo. Tatticamente Beltran non è l'attaccante che fa reparto da solo, non è come Lukaku. Lucas sa giocare a pallone ma deve essere messo in condizione per farlo. Dove lo metti sa giocare a calcio e secondo me farà molto bene a Firenze. Nico Gonzalez? Ora sta bene fisicamente e si vede, sta trovando continuità anche con la rete. Non si sbaglia mai l'acquisto con un calciatore argentino, caratterialmente sono i tedeschi del Sud America. Non dimentichiamoci che anche Infantino è stato un ottimo acquisto, lo vedrete presto. Ha giocato a Rosario che è una piazza con grandissima pressione, non la sentirà giocando con la Fiorentina".

Mina? "I calciatori colombiani mi hanno sempre incuriosito molto. Sono fisicamente fortissimi e con il talento dei brasiliani. Socialmente la Colombia è un paese molto complicato. Con la Nazionale Mina va in campo con un altro spirito, più allegro. Il campionato italiano, invece, resta il più difficile del mondo".