COLASANTO A FV, Infantino ottimo colpo. Il ruolo...

© foto di Raimondo de Magistris

L'agente Filippo Colasanto, esperto di calcio argentino, è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola. Queste le sue parole, con in primo piano Infantino: "Non l'ho mai visto dal vivo, ma la coincidenza del cognome del Presidente della Fifa mi ha incuriosito. Infantino è un centrocampista esterno, gioca praticamente solo di sinistro, punta l'uomo ed è un ottimo assist-man. A centrocampo credo possa fare tutti i ruoli, un ottimo acquisto per la Fiorentina".

C'è un doppione di Infantino alla Fiorentina?

"Secondo me la società si è voluta assicurare un giocatore di prospettiva sicura. Il fatto che giochi al Rosario Central non è una cosa di poco, caratterialmente è già rodato. A mio avviso, alla lunga, potrebbe sostituire anche Amrabat".

Riguardo Beltran?

"Gioca titolare da un anno e mezzo al River, la parola pressione ce l'ha tatuata nel corpo. Lo vedrei molto bene alla Fiorentina".

Un nuovo nome per la Fiorentina?

"Lo ha acquistato adesso il Milan dalla Lazio, ma in rossonero credo troverà poco spazio. Se il Milan dovesse darlo in prestito, fossi la Fiorentina, non ci penserei un secondo a prenderlo".