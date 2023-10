COLANTUONO, Jack può giocare in qualsiasi ruolo

FirenzeViola.it

L'allenatore, Stefano Colantuono, ha rilasciato un'intervista a Cronache di Spogliatoio, spendendo qualche parola su Giacomo Bonaventura, calciatore che lui stesso ha lanciato ai tempi dell'Atalanta. Queste le sue dichiarazioni: "Jack è sempre stato un ragazzo normale fuori dal campo, e adesso, in mezzo a questa confusione, tutto assume ancora più valore. Con me giocava sulla fascia e io lo martellavo sempre per farlo crescere; ogni tanto vedevo che alzava il braccio per mandarmi a quel paese".

Prosegue: "Oggi è un calciatore che può giocare ovunque. Abbina tecnica e intelligenza, per me potrebbe giocare anche davanti alla difesa. Ricordo solo una volta in cui Jack perse le staffe; lo lasciai in panchina e negli spogliatoi reagì in modo rabbioso. Ero contento dentro di me perché in quelle situazioni senti il desiderio e l'orgoglio del campione".