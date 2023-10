COLANTUONO A RFV, Felice per questo Ranieri egregio

FirenzeViola.it

L'allenatore Stefano Colantuono, ha parlato oggi a Radio Firenzeviola, durante 'Viola Weekend'. Queste le sue parole a partire da Bonaventura, giocatore che ha allenato all'Atalanta: "Negli ultimi anni stava facendo veramente bene, forse prima c'era qualche remora per l'età ma ora ci siamo resi conti che conta il campo, non l'età. E il campo dice che Jack è tra i giocatori più in forma del campionato. Spalletti vede lungo. Bonaventura aveva qualità già da ragazzo, io lo misi anche esterno di centrocampo e interpretava benissimo quel ruolo. Già all'epoca si conquistò la chiamata in nazionale, poi col tempo è cresciuto e maturato: oggi dal centrocampo in su dove lo metti gioca bene. Anche da play".

Cosa ricorda di Jack?

"Io all'inizio l'ho anche maltrattato calcisticamente ma spero gli sia servito. Lui non ha mai detto una parola fuori posto... Era già grande da giovane, professionalmente parlando".

La difesa della Fiorentina?

"Mi fa piacere che Ranieri stia facendo cose egregie, l'ho allenato alla Salernitana e vale il discorso che ho fatto prima per Jack: si vede che è un ragazzo tranquillo e dedito alla causa. Si allena sempre molto bene".

Gli vengono spesso i crampi...

"A volte vengono anche per lo stress, non solo per l'aspetto fisico. Migliorerà anche su quello".