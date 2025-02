Col Verona la Fiorentina tratta anche Belahyane. E Ndour è sempre seguito

vedi letture

È Reda Belahyane l'ultimo nome seguito dalla Fiorentina per rinforzare il proprio centrocampo. Come riporta Sportitalia, la dirigenza viola sta seguendo anche il calciatore del Verona, all'interno dei discorsi che in queste ore stanno portando allo sbarco di Nicolas Valentini in gialloblù e alla trattativa per provare a riportare Daniele Ghilardi a Firenze. Belahyane piace molto anche a Rennes e Olympique Marsiglia, ma è entrato in orbita Fiorentina nelle ultime ore, tanto quanto Pradè e Goretti sono tornati a supervisionare anche la pista Cher Ndour, ancora non tramontata.