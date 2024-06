COBAR, Grana per il Franchi. La nota di Palazzo Vecchio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Come riporta l'edizione online di Repubblica, scoppia la grana dell'interdittiva sulla ditta Cobar per il restyling del Franchi. L'azienda che fa parte del raggruppamento di imprese che ha vinto l'appalto dei lavori per la ristrutturazione dello stadio di Firenze è al centro di un’inchiesta per frode in pubbliche forniture relativa alla realizzazione dei nuovi uffici giudiziari di Salerno.

In Palazzo Vecchio la situazione è nota ed è anche stata già esaminata, tanto che il Comune ha assicurato: "Trattandosi per il Franchi di appalto con lavori in corso e già contrattualizzato ed essendo una “misura cautelare” non si riscontrano motivi ad oggi per sospendere o rallentare i lavori, tenendo anche conto che è stata avanzata dalla ditta richiesta di riesame e che sarà discussa a breve".