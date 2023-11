CLASSIFICA, Viola settimi ma il Bologna deve giocare

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In attesa delle due gare di domani, Verona-Lecce e Bologna-Torino, la classifica aggiornata della 13esima giornata vede l'Inter sempre in vetta con 32 punti e la Juve a -2 in virtù del pari di questa sera. Il Milan rifiata al terzo posto, con il Napoli che si riporta sotto così come la Roma che sorpassa la coppia Atalanta-Fiorentina, entrambe sconfitte in questo week end di scontri al vertice. In attesa del Bologna che può sorpassarle entrambi in caso di vittoria con i granata.

Inter 32 punti

Juventus 30

Milan 26

Napoli 24

Roma 21

Atalanta 20

Fiorentina 20

Bologna 18*

Monza 18

Frosinone 18

Lazio 17

Torino 16*

Sassuolo 15

Lecce 14*

Genoa 14

Udinese 11

Empoli 10

Cagliari 10

Hellas Verona 8*

Salernitana 8

* una partita in meno