CINQUINI, Gonzalez voluto da Gattuso. Italiano...

Oreste Cinquini, ex direttore sportivo anche della Fiorentina, è intervenuto per parlare dei viola. Queste le sue dichiarazioni: "Nico Gonzalez è un'operazione voluta sicuramente da Gattuso, poi ora hanno accelerato perché sicuramente altre squadre erano interessate ed hanno dato un segnale alla piazza. Con Gattuso la squadra deve ambire almeno alla Conference League o all'Europa League, altrimenti non ha senso... Sarà successo qualcosa di grosso. Italiano? Uno dei migliori in circolazione tra i giovani. Il problema non è tanto se sia presto per venire alla Fiorentina, ma che tipo di giocatori deve allenare uno come lui: giovani o esperti? Non si conoscono le risorse economiche che gli saranno messe a disposizione, i programmi del club... Con Antognoni scegliemmo Malesani, ma avevamo in mente un progetto".