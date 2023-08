CINQUINI A RFV, Kokorin? Ci sono margini di crescita

FirenzeViola.it

L'ex dirigente della Fiorentina, Oreste Cinquini, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola. Queste le sue dichiarazioni partendo dalla possibile partenza di Martinez Quarta: “Bisognerà trovare un altro difensore in caso di partenza dell’argentino. Mina non sappiamo in che condizioni sia, viene da un infortunio importante. È forte nel gioco aereo, peró non è velocissimo. Con Milenkovic serve un difensore mancino, perché per adesso c’è solo Ranieri”.

Su Nzola: “La scelta di Italiano è dettata dal fatto che sia a Trapani che a La Spezia, ha conosciuto il giocatore, per lui non è una scommessa, cercherà di farlo diventare il perno di questa Fiorentina".

Su Kokorin: “Kokorin è arrivato a Firenze dopo un periodo difficile e forse non è stato gestito nella maniera giusta. Ha avuto considerazioni positive anche da allenatori importanti. Ci sono margini di crescita, adesso sembra abbia cambiato un po’ la mentalità e in queste due amichevoli lo abbiamo visto, vedremo poi la società cosa sceglierà di fare”.