CINQUINI A RFV, Kean è un "vuoto a perdere"

FirenzeViola.it

Oreste Cinquini, ex dirigente sportivo della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al Centro", dicendo la sua sul neoacquisto Moise Kean: "L'affare lo ha fatto la Juventus, che si è tolta un giocatore facendo una plusvalenza importante. L'anno scorso ha giocato poco più di 600 minuti e non perché Allegri è uno sprovveduto. Così come non penso che lo siano quelli che lo hanno osservato all'Everton e al PSG. Io penso che nel calcio bisogna essere intelligenti e la Juve con Kean e i giovani si è pagata Douglas Luiz, che l'anno scorso ha fatto bene all'Aston Villa.Se il giocatore è stato voluto da Palladino forse il problema è anche lui. Ha capito che adesso è alla Fiorentina e che i quella viola è una tifoseria esigente?"

Ancora su Kean: "Mi sembra un vuoto a perdere e penso che il vero affare lo abbia fatto Alessandro Lucci. Cinque anni di contratto sono tantissimi. Mi aspettavo qualcosa di più importante per la Fiorentina. Dovevamo prendere un vero finalizzatore e Kean non mi sembra risponda a questo profilo. Da tifoso viola auspicavo che la Fiorentina partisse con un botto diverso. Questo mi sembra l'ennesimo favore alla Juventus dopo quello fatto lo scorso anno con Arthur".

Sulla carriera del giocatore: "Io spero che faccia bene e che stia bene fisicamente, ma non è un investimento su cui la Fiorentina potrà fare una plusvalenza. Il giocatore è questo, non so quanti margini di miglioramento possa avere a 24 anni. Pradè ha parlato di ambizione, ma se l'ambizione è Kean..."

Sul mercato delle punte: "Non credo che Kean possa essere una riserva. Se non fa tra i 10 e i 15 gol come può rivenderlo la Fiorentina? Giuntoli in questa operazione è stato da medaglia d'oro".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVENTO COMPLETO