CINCOTTA, Troppi guai per vincere oggi. Commisso...

Antonio Cincotta, allenatore della Fiorentina Women's, ha così parlato ai media presenti a Cesena, tra cui noi di FirenzeViola.it, dopo la sconfitta in Supercoppa contro la Juventus: "La squadra, per giocare bene come è sempre stata abituata a fare, e come ha fatto quando ha vinto, doveva attaccare bene. E per fare ciò ti serve che le pedine là davanti stiano bene. Oggi, per cause di forza maggiore, ho dovuto schierare un attacco atipico. Quando ti mancano la Clelland, la Mauro che mi aveva detto non avere novanta minuti nelle gambe, è così: senza tante giocatrici, contro la Juve, puoi perdere. Mauro e De Vanna sono due giocatrici forti in attacco ma non hanno mai giocato insieme. Abbiamo bisogno di recuperare più velocemente possibile le nostre unità, per essere più competitivi. Avremmo voluto giocare in pieno ma purtroppo non è stato possibile. Nel primo tempo abbiamo giocato male: troppi errori tecnici e non siamo stati pericolosi. Bonetti ha avuto difficoltà a reggere a livello fisico con i difensori loro. Non abbiamo cominciato bene, poi però nella ripresa abbiamo reagito, preso campo e provato ad attaccare. Ci manca lucidità negli ultimi sedici metri ed è una cosa che succede da tanto. Non avevamo le giocatrici per osare di più, però. Abbiamo dovuto fare due fasi distinte di partita, ma non per voglia: siamo stati forzati dalle circostanze. Anche alla Bonetti, che ha giocato tante partite di livello, può capitare una giornata difficile: era in difficoltà e volevo più fisico che tecnica là davanti, per forzare le ripartenze. Mi è dispiaciuto tanto per Commisso: fa molto per noi e avremmo voluto dedicargli la vittoria ma ci siamo scontrati con un momento sfortunato ed un avversario forte".