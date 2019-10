CHIESA, Per Rocco oggi tre medaglie. Castrovilli..

Sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport si fa il punto della situazione anche per quanto riguarda due gioielli di casa viola, ovvero Federico Chiesa e Gaetano Castrovilli, che oggi annuncerà il suo rinnovo di contratto: Federico aveva un contratto lungo e Rocco ha deciso di tenerlo. Ma non è stato facile resistere all’assalto della Juve. La “difesa” di Chiesa ha permesso a Rocco di cucirsi sul petto tre medaglie: 1) i tifosi hanno preso atto che Commisso mantiene quello che promette; 2) la Fiorentina ha dimostrato a tutto il calcio italiano che non può più essere saccheggiata; 3) la nuova proprietà ha inviato un messaggio preciso: il nuovo progetto è ambizioso e quindi gli atleti importanti non si toccano. Non solo: l’attenzione ai talenti passa anche dai rinnovi. Come quello di Castrovilli, firmato ieri: sarà viola fino al 2024 per 600 mila euro.